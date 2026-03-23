Baratt’Accords, Quand tout pousse ensemble ! 48h de l’Agriculture Urbaine Square rue Pierre Malardier Nevers

Baratt’Accords, Quand tout pousse ensemble ! 48h de l’Agriculture Urbaine

Square rue Pierre Malardier Rue Pierre Malardier Nevers Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 13:30:00

fin : 2026-04-25 23:30:00

Date(s) :

2026-04-25

Baratt’Accords, Quand tout pousse ensemble ! 48h de l’Agriculture Urbaine

L’ASEM, le CSCB et Les Zaccros, vous invitent à une journée conviviale et festive dans le cadre des 48h de l’Agriculture Urbaine !

Samedi 25 avril, de 13h30 à 20h30, Rue Pierre Malardier, 58000 Nevers

Événement gratuit

Tout au long de l’après-midi et de la soirée, venez découvrir, échanger et célébrer les initiatives locales qui font pousser la nature en ville !

Au programme Balades nature Table ronde autour de l’agriculture urbaine Animations et spectacles Goûter partagé

Bal dansant pour clôturer la journée dans la convivialité !

Habitants, familles, jardiniers amateurs, curieux ou passionnés tout le monde est le bienvenu !

Une belle occasion de se rencontrer, de partager des idées et d’imaginer ensemble une ville plus verte et plus vivante.

Une journée dédiée à l’agriculture urbaine et à la création artistique. Portée par l’ASEM, Les Zaccros et le Centre Socio-Culturel de la Baratte, ce projet a invité chacun à explorer autrement leur environnement à travers immersions, rencontres et ateliers. Retrouvons-nous lors de cette journée festive pour expérimenter ensemble une nouvelle écoute du vivant, partager des spectacles, des animations et bien d’autres surprises au cœur du quartier Baratte/Courlis.

Les 48h de l’Agriculture Urbaine, c’est quoi ?

Les 48h de l’Agriculture Urbaine sont un événement national organisé dans de nombreuses villes en France et en Europe. Pendant un week-end, associations, citoyens, collectivités et acteurs locaux proposent des animations, visites, ateliers et rencontres pour faire découvrir toutes les formes d’agriculture en ville jardins partagés, fermes urbaines, biodiversité, alimentation locale et initiatives citoyennes.

Un week-end pour montrer que la ville peut aussi être un lieu où l’on cultive, partage et fait grandir le vivant. .

Square rue Pierre Malardier Rue Pierre Malardier Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 61 17 80 actionculturelle.communication@zacccros.org

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English : Baratt’Accords, Quand tout pousse ensemble ! 48h de l’Agriculture Urbaine

L’événement Baratt’Accords, Quand tout pousse ensemble ! 48h de l’Agriculture Urbaine Nevers a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Nevers