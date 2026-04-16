Barbara et moi Philharmonie de Paris Paris

Prodigieusement doué pour l’accordéon, Roland Romanelli remporta la coupe mondiale de l’instrument en 1961. Sa carrière est marquée par une remarquable diversité, allant de la chanson française à la musique électronique, en passant par la composition pour le cinéma et la télévision. Son nom reste indissociable d’une collaboration artistique et humaine profonde avec la chanteuse Barbara. Ce partenariat évolua rapidement du simple accompagnement au rôle de directeur artistique, arrangeur principal et même de co-compositeur sur des chansons comme « À peine », « Vienne » ou « Cet enfant-là ». Témoin et acteur d’une des plus belles pages de la chanson française, Roland Romanelli nous rend Barbara plus vivante que jamais.

Amateur de chanson française et inconditionnel de Barbara, Alexandre Tharaud invite l’un de ceux qui l’ont le mieux connue, l’accordéoniste Roland Romanelli, qui collabora durant 20 ans avec cette figure mythique.

Le dimanche 11 avril 2027

de 11h00 à 12h10

payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-04-11T14:00:00+02:00

fin : 2027-04-11T15:10:00+02:00

Date(s) : 2027-04-11T11:00:00+02:00_2027-04-11T12:10:00+02:00

Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris

Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Vélib -> Cité de la Musique (83.81m)

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