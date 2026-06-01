Barbecue convivial à Montalembert Sauzé-Vaussais
Barbecue convivial à Montalembert Sauzé-Vaussais vendredi 26 juin 2026.
Sauzé-Vaussais
Barbecue convivial à Montalembert
Place des Brumes Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 20:30:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Barbecue convivial partagé entre voisins et amis, feu de joie,
ambiance musicale. Venez nombreux pour célébrer ensemble l’arrivée de l’été. .
Place des Brumes Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 37 99 00
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English : Barbecue convivial à Montalembert
L’événement Barbecue convivial à Montalembert Sauzé-Vaussais a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Pays Mellois
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