Sauzé-Vaussais

Barbecue convivial à Montalembert

Place des Brumes Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 20:30:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Barbecue convivial partagé entre voisins et amis, feu de joie,

ambiance musicale. Venez nombreux pour célébrer ensemble l’arrivée de l’été. .

Place des Brumes Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 37 99 00

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English : Barbecue convivial à Montalembert

L’événement Barbecue convivial à Montalembert Sauzé-Vaussais a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Pays Mellois