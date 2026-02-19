Bar’EnVoix Festival International de Chant à Cappella Collège G. de Trèves et d’autres lieux Bar-le-Duc

Bar’EnVoix Festival International de Chant à Cappella

Collège G. de Trèves et d’autres lieux 2 Rue Gilles de Trèves Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-04

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-04

Bar’EnVoix revient pour sa 4ème édition et fait vibrer la ville au rythme du chant a cappella !

Festival international unique en France. Il réunit des artistes de renommée mondiale venus de Belgique, d’Italie, d’Angleterre, des États-Unis et de France.

Événement exceptionnel le groupe américain Six Appeal fera le déplacement en France uniquement pour le festival. Un rendez-vous rare à ne pas manquer !

Les concerts se dérouleront dans des lieux patrimoniaux emblématiques Collège Gilles de Trèves, églises Saint-Antoine et Saint-Étienne sublimés par des mises en lumière spectaculaires. Deux concerts OFF gratuits viendront compléter la programmation pour permettre à tous de profiter de la fête.

Et parce que Bar’EnVoix, c’est aussi le plaisir de se retrouver guinguette conviviale avant les concerts du soir, puis after festifs et dansants avec les artistes pour prolonger la magie jusque tard dans la nuit !

Bar’EnVoix 2026 des voix, du patrimoine, de la lumière… et surtout du partage.

Tarifs selon les concerts. Possibilité de pass 2 concerts, 3 concerts ou festival complet.

Tarif enfant jusqu’à 12 ans inclus.

Billetterie en ligne ou à l’Office de Tourisme 7 rue Jeanne d’Arc à Bar-le-Duc.Tout public

Collège G. de Trèves et d’autres lieux 2 Rue Gilles de Trèves Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 11 13 contact@festivalbarenvoix.com

English :

Bar’EnVoix returns for its 4th edition, bringing the city to the rhythm of a cappella singing!

A unique international festival in France. It brings together world-renowned artists from Belgium, Italy, England, the United States and France.

An exceptional event: the American group Six Appeal will travel to France just for the festival. A rare event not to be missed!

Concerts will take place in emblematic heritage sites? Collège Gilles de Trèves, and the churches of Saint-Antoine and Saint-Étienne all enhanced by spectacular lighting effects. Two free OFF concerts will complete the program, so that everyone can enjoy the festivities.

And because Bar?EnVoix is also about the pleasure of getting together: a convivial guinguette before the evening concerts, followed by festive after-parties and dancing with the artists to extend the magic late into the night!

Bar?EnVoix 2026: voices, heritage, light? and above all, sharing.

Prices vary according to concert. 2-concert, 3-concert or full-festival passes available.

Children up to age 12 included.

Tickets available online or at the Tourist Office, 7 rue Jeanne d’Arc, Bar-le-Duc.

