Barzhed Ô Bark Festival Itinérant Port de Glénac La Gacilly
Barzhed Ô Bark Festival Itinérant Port de Glénac La Gacilly vendredi 24 juillet 2026.
La Gacilly
Barzhed Ô Bark Festival Itinérant
Port de Glénac 9 rue du Marais La Gacilly Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Les spectacles Barzhed’O’Bark enchanteront à nouveau les bords du canal de Blain à Josselin en accès libre, avec buvette, restauration et quelques surprises supplémentaires pour cette seconde édition !
Au programme des heures de musiques, d’invitations à danser, beaucoup de joie, des rires, quelques bêtises racontées derrière le micro, une buvette et de quoi se restaurer sur place.
Durée: 3h .
Port de Glénac 9 rue du Marais La Gacilly 56200 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Barzhed Ô Bark Festival Itinérant La Gacilly a été mis à jour le 2026-06-18 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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