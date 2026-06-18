Barzhed Ô Bark Festival Itinérant Port de Glénac La Gacilly

La Gacilly

Barzhed Ô Bark Festival Itinérant

Port de Glénac 9 rue du Marais La Gacilly Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 19:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Les spectacles Barzhed’O’Bark enchanteront à nouveau les bords du canal de Blain à Josselin en accès libre, avec buvette, restauration et quelques surprises supplémentaires pour cette seconde édition !

Au programme des heures de musiques, d’invitations à danser, beaucoup de joie, des rires, quelques bêtises racontées derrière le micro, une buvette et de quoi se restaurer sur place.

Durée: 3h .

Port de Glénac 9 rue du Marais La Gacilly 56200 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Barzhed Ô Bark Festival Itinérant La Gacilly a été mis à jour le 2026-06-18 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande