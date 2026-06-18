Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Barzhed Ô Bark Festival Itinérant Port de Glénac La Gacilly

Barzhed Ô Bark Festival Itinérant Port de Glénac La Gacilly vendredi 24 juillet 2026.

Lieu : Port de Glénac

Adresse : 9 rue du Marais

Ville : 56200 La Gacilly

Département : Morbihan

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

La Gacilly

Barzhed Ô Bark Festival Itinérant

Port de Glénac 9 rue du Marais La Gacilly Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Les spectacles Barzhed’O’Bark enchanteront à nouveau les bords du canal de Blain à Josselin en accès libre, avec buvette, restauration et quelques surprises supplémentaires pour cette seconde édition !

Au programme des heures de musiques, d’invitations à danser, beaucoup de joie, des rires, quelques bêtises racontées derrière le micro, une buvette et de quoi se restaurer sur place.
Durée: 3h   .

Port de Glénac 9 rue du Marais La Gacilly 56200 Morbihan Bretagne  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Barzhed Ô Bark Festival Itinérant La Gacilly a été mis à jour le 2026-06-18 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande

À voir aussi à La Gacilly (Morbihan)