Bascoul / Laigret / Brimson Fondation Taylor Paris

Informations pratiques

Hélène Bascoul (gravure)

Hélène Bascoul obtient en 1993 une licence d’Arts Plastiques à l’Université Paris Panthéon-Sorbonne. Parallèlement à son activité de graveure, elle anime des ateliers auprès de différents publics (adolescents, personnes en situation de handicap, détenus, publics fragilisés…). Elle est lauréate d’un prix Taylor de gravure en 2024, attribué au Salon d’Automne.

A l’eau-forte et aquatinte sur cuivre, les gravures d’Hélène Bascoul sont un jeu permanent entre ombre et lumière, présence et absence. Elle y dessine des lieux habités, des visages, des émotions, des intimités. Au fil des années, la graveure a fait du quotidien sa principale source d’inspiration, qu’elle représente avec nuance, contraste et poésie.

Pierre Laigret (peinture)

Pierre Laigret démarre sa formation à l’École de Beaux-Arts d’Orléans. Il se perfectionne ensuite aux techniques de la gravure et de la fresque. Depuis les années 80, ses œuvres sont régulièrement présentées dans le cadre d’expositions en Bretagne, à Paris et dans toute la France. En 2021, il est lauréat du prix de peinture Fernand Cormon de la Fondation Taylor.

Dans ses très grands formats peints à la fresque, Pierre Laigret réécrit avec fougue les grands récits de notre histoire tant mythique que religieuse ou profane. Il s’appuie sur une gamme colorée de rouges assourdis, de bleus, de blanc-grisé, pour proposer des tableaux empreints de vitalité et d’énergie.

Denise Brimson (sculpture)

Originaire de la Réunion, Denise Brimson suit des cours de dessin au Hertfordshire College of Art au Royaume-Uni, puis intègre les Ateliers des Beaux-Arts de la Celle-Saint-Cloud, dirigés par Jacqueline Georges Deyme et Jean-Marc Lange, et se forme à la sculpture. Depuis 1994, elle expose ses œuvres en France et à l’étranger, et participe chaque année aux principaux salons parisiens.

Denise Brimson travaille sur l’interaction entre les espèces, le monde végétal et le monde animal. Ses sculptures aux formes voluptueuses évoquent tantôt des fruits, tantôt des silhouettes féminines, ou les deux à la fois. Poésie, dérision, tendresse, tout dans ses œuvres célèbre la vie.

Cette exposition réunit les sculptures inspirées du vivant de Denise Brimson, les gravures d’Hélène Bascoul, entre ombre et lumière ainsi que les peintures monumentales de Pierre Laigret empreintes d’une énergie vibrante.

Du jeudi 03 septembre 2026 au samedi 26 septembre 2026 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 13h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-03T16:00:00+02:00

fin : 2026-09-26T22:00:00+02:00

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Fondation Taylor 1 rue la Bruyère 75009 Paris

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