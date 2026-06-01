Basement is even still here!, 69 boulevard de belleville, Paris

Basement is even still here! Dimanche 21 juin, 17h00 69 boulevard de belleville Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T20:00:00+02:00

Ce n’est pas un festival de musique comme les autres. Ce n’est pas une réunion de groupe habituelle. Basement est toujours là ! pour leur unique concert de 2026.

Sortez du trou (pour nos fans de la première heure ) et venez nous rejoindre pour un moment que nous espérons mémorable !

On vous promet (ou pas) : que la batterie de Denis sera accordée, qu’Emiliano réussira son entrée difficile à expliquer, que Charles réussira ses déboires et que Flo chantera !

Rendez-vous devant le 69 Bd de Belleville vers 17h pour une soirée inoubliable ! Invitez vos amis et ennemis, votre famille et tous ceux qui veulent applaudir, chanter et sauter.

A bientôt !

69 boulevard de belleville 69 boulevard de belleville 75020 Paris Paris 75011 Quartier de la Folie-Méricourt Paris Île-de-France

Ce n’est pas un festival de musique comme les autres. Ce n’est pas une réunion de groupe habituelle. Basement est toujours là ! pour leur unique concert de 2026.

©fliiii