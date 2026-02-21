Basilique Notre Dame des Enfants visites commentées Châteauneuf-sur-Cher

Basilique Notre Dame des Enfants visites commentées

Rue du Champ de Foire Châteauneuf-sur-Cher Cher

Début : Dimanche 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

2026-09-19

Découverte libre de l’impressionnante Basilique Notre Dame des Enfants à l’occasion des journées européennes du Patrimoine, des visites commentées de l’exposition seront proposées de 15h à 18h.

Lors de ce week-end consacré au patrimoine,la Basilique vous ouvre et ses portes en visite livre. De 15h à 18h, un accueil et une visite commentée vous sera proposée. Des précisons historiques vous seront transmises sur l’histoire de Châteauneuf-sur-Cher et notamment sur le château du XVIème siècle. .

Rue du Champ de Foire Châteauneuf-sur-Cher 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 63 84

English :

Free discovery of the impressive Basilique Notre Dame des Enfants on the occasion of the European Heritage Days, with guided tours of the exhibition from 3pm to 6pm.

