Châteauneuf-sur-Cher

Marché des producteurs au foyer APF

Chemin des Perrières Châteauneuf-sur-Cher Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Le foyer APF fait vibrer votre fin de semaine avec un marché des producteurs 100 % local artisans passionnés, friperie, food trucks et concert en plein air au programme. Ambiance chill et découvertes garanties !

Une quinzaine de producteurs locaux et d’artisans du Berry vous attendent à ce marché en semi-nocturne ainsi que la friperie d’APF France Handicap. Aux environs de 18h, vous aurez RDV avec un groupe musical de reprises Rock jusqu’en début de soirée. Vous aurez aussi la possibilité de manger sur place avec les food-trucks présents. .

Chemin des Perrières Châteauneuf-sur-Cher 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 65 13

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English :

For the 3rd year, the Foyer Claude Bozonnet organizes its market of local craftsmen and producers on a Friday afternoon, the ideal way to start the weekend with a bang, right through to the early evening, with the added bonus of musical entertainment.

L’événement Marché des producteurs au foyer APF Châteauneuf-sur-Cher a été mis à jour le 2026-05-13 par OT LIGNIERES