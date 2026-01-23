Loto par l’A.C.C Châteauneuf-sur-Cher
Loto par l’A.C.C Châteauneuf-sur-Cher mercredi 3 juin 2026.
Loto par l’A.C.C
Rue des Promenades Châteauneuf-sur-Cher Cher
Début : Mercredi 2026-06-03 14:30:00
fin : 2026-06-03
Date(s) :
2026-06-03
De nombreux lots à remporter au loto organisé par l’Amicale Cyclo Castelneuvienne. Alors bonne chance !
Loto animé par Alain avec de nombreux lots à remporter. Tentez votre chance !
Réservation de préférence par sms. Buvette et pâtisseries proposées sur place. .
Rue des Promenades Châteauneuf-sur-Cher 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 6 22 03 57 24
English :
Lots of prizes to be won at the lotto organized by Amicale Cyclo Castelneuvienne. So good luck!
