Loto par l’A.C.C

Rue des Promenades Châteauneuf-sur-Cher Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-06-03 14:30:00

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

De nombreux lots à remporter au loto organisé par l’Amicale Cyclo Castelneuvienne. Alors bonne chance !

Loto animé par Alain avec de nombreux lots à remporter. Tentez votre chance !

Réservation de préférence par sms. Buvette et pâtisseries proposées sur place. .

Rue des Promenades Châteauneuf-sur-Cher 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 6 22 03 57 24

English :

Lots of prizes to be won at the lotto organized by Amicale Cyclo Castelneuvienne. So good luck!

L’événement Loto par l’A.C.C Châteauneuf-sur-Cher a été mis à jour le 2026-01-23 par OT LIGNIERES