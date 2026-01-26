Journée festive à Châteauneuf Châteauneuf-sur-Cher
Journée festive à Châteauneuf
Châteauneuf-sur-Cher Cher
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29
2026-08-29
Le collectif de Châteauneuf vous concocte une journée de festivités marché d’artisans et producteurs, animations, spectacles, concerts… Restez connecté pour ce rendez-vous castelneuvien à ne pas manquer.
Châteauneuf-sur-Cher 18190 Cher Centre-Val de Loire
English :
The Châteauneuf collective has put together a day of festivities for you: a market of craftsmen and producers, entertainment, shows, concerts… Stay tuned for this not-to-be-missed event in Châteauneuf.
