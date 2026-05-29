Châteauneuf-sur-Cher

Randonnées Canoës Coucher de Soleil

Rue de l’Île Châteauneuf-sur-Cher Cher

Tarif : 18 – 18 – EUR

18

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-10 17:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10 2026-08-07

Quoi de mieux qu’une randonnée en canoë qui combine une dégustation de produits du terroir avec un joli coucher de soleil en été ? Pensez à réserver.

Embarquez à bord des canoës de Châteauneuf Pagaie Aventure pour une descente de 9km de Bigny-Vallenay jusqu’à Châteauneuf-sur-Cher. Vous profiterez d’une balade paisible au crépuscule sur le Cher, d’un arrêt pour une dégustation de produits du terroir et d’une arrivée à la nuit tombée. Pensez à prévoir une tenue adaptée et des chaussures fermées. Nombre de places limitées et réservation obligatoire. 18 .

Rue de l’Île Châteauneuf-sur-Cher 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 6 11 08 28 80 cpa.contact@orange.fr

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English :

What could be better than a canoe trip that combines a tasting of local produce with a pretty summer sunset?

L’événement Randonnées Canoës Coucher de Soleil Châteauneuf-sur-Cher a été mis à jour le 2026-05-29 par OT LIGNIERES