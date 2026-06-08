Châteauneuf-sur-Cher

Stage de cirque d’été

Rue des Promenades Châteauneuf-sur-Cher Cher

Tarif : 30 – 30 – 40 EUR

30

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-27 14:00:00

fin : 2026-08-07 16:00:00

Date(s) :

2026-07-27 2026-08-03

Vous cherchez une occupaion ludique, créative et sportive pour vos enfants ou petits-enfants cet été ? Les stages de Châteauneuf en piste sont une excellente occasion pour découvrir le cirque ou pour se perfectionner.

Voilà une nouvelle occasion d’occuper vos enfants pendant les vacances et de les initier aux différentes pratiques du cirque dans un cadre sécurisé et ludique acrobatie au sol, jonglage, équilibre sur objets, les agrès aériens… En cas de fortes chaleurs les cours peuvent être déplacés en matinée. Pour les 6-11 ans: de 14h à 16h. Et pour les bout’choux de 3 à 5ans 16h30 à 17h30. 30 .

Rue des Promenades Châteauneuf-sur-Cher 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 7 60 88 97 40 contact@chateauneufenpiste.fr

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English :

This summer, Margot is offering children two weeks of circus training: July and August for 6/11-year-olds and August for 3-5-year-olds.

L’événement Stage de cirque d’été Châteauneuf-sur-Cher a été mis à jour le 2026-05-28 par OT LIGNIERES