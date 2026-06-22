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Stage Marche et croque Châteauneuf-sur-Cher Châteauneuf-sur-Cher

samedi 22 août 2026 · Châteauneuf-sur-Cher

Stage Marche et croque Châteauneuf-sur-Cher Châteauneuf-sur-Cher

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Place de la Mairie
Ville
18190 Châteauneuf-sur-Cher
Département
Cher
Tarif
100 100 100 Tarif de base plein tarif

Châteauneuf-sur-Cher

Stage Marche et croque Châteauneuf-sur-Cher

Place de la Mairie Châteauneuf-sur-Cher Cher

Tarif : 100 – 100 – EUR
100
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-22 10:00:00
fin : 2026-08-22 18:00:00

Date(s) :
2026-08-22

Partagez un instant mêlant déplacement, obervation et dessin dans un cadre natuel et paisible aux côtés de Ludivine, artiste platicienne. Inscriptions obligatoires, les débutants sont les bienvenus.
Lors de cette journée stage, expérimentez de manière simple le croquis. Au détour d’une petite randonnée au coeur du charmant village de Châteauneuf-sur-Cher, saississez sur le vif ce qui est présent et s’offre au regard. De belles pépites à découvrir et à croquer ! Un panier partagé est proposé pour cette journée, sur inscription puisque les places sont limitées. Ouvert à tous, même les débutants. 100  .

Place de la Mairie Châteauneuf-sur-Cher 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 6 61 40 35 27 

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English :

Join visual artist Ludivine for a delightful afternoon of nature walks, observation, and drawing in a peaceful natural setting. Registration is required; beginners are welcome.

L’événement Stage Marche et croque Châteauneuf-sur-Cher Châteauneuf-sur-Cher a été mis à jour le 2026-06-22 par OT LIGNIERES

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