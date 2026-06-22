Informations pratiques

Châteauneuf-sur-Cher

Stage Marche et croque Châteauneuf-sur-Cher

Place de la Mairie Châteauneuf-sur-Cher Cher

Tarif : 100 – 100 – EUR

100

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-22 10:00:00

fin : 2026-08-22 18:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Partagez un instant mêlant déplacement, obervation et dessin dans un cadre natuel et paisible aux côtés de Ludivine, artiste platicienne. Inscriptions obligatoires, les débutants sont les bienvenus.

Lors de cette journée stage, expérimentez de manière simple le croquis. Au détour d’une petite randonnée au coeur du charmant village de Châteauneuf-sur-Cher, saississez sur le vif ce qui est présent et s’offre au regard. De belles pépites à découvrir et à croquer ! Un panier partagé est proposé pour cette journée, sur inscription puisque les places sont limitées. Ouvert à tous, même les débutants. 100 .

Place de la Mairie Châteauneuf-sur-Cher 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 6 61 40 35 27

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English :

Join visual artist Ludivine for a delightful afternoon of nature walks, observation, and drawing in a peaceful natural setting. Registration is required; beginners are welcome.

L’événement Stage Marche et croque Châteauneuf-sur-Cher Châteauneuf-sur-Cher a été mis à jour le 2026-06-22 par OT LIGNIERES