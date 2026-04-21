Soirée Concerts à Château9 Châteauneuf-sur-Cher
Soirée Concerts à Château9 Châteauneuf-sur-Cher samedi 29 août 2026.
Châteauneuf-sur-Cher
Soirée Concerts à Château9
Le Clos de l’Île Châteauneuf-sur-Cher Cher
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-29 19:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Le collectif de Châteauneuf vous concocte une soirée musicale à ne pas manquer. Au programme le groupe de rock Fernand en live, suivi des sets électrisants de DJ Cheyenne et DJ Nikitrix.
Vibrez au rythme du live avec le groupe Fernand et les DJ Cheyenne et Nikitrix ! Ambiance rock & électro, buvette et petite restauration sur place. Entrée payante (tarif à venir). Réservez votre soirée ! .
Le Clos de l’Île Châteauneuf-sur-Cher 18190 Cher Centre-Val de Loire collectifchateau9@gmail.com
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English :
The Châteauneuf collective is cooking up an evening of music not to be missed. On the program: live rock band Fernand, followed by electrifying sets from DJ Cheyenne and DJ Nikitrix.
L’événement Soirée Concerts à Château9 Châteauneuf-sur-Cher a été mis à jour le 2026-04-21 par OT LIGNIERES
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