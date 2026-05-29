Châteauneuf-sur-Cher

Stage canoë 8-15 ans

Rue du Geneda Châteauneuf-sur-Cher Cher

Tarif : 95 – 95 – EUR

95

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-13 14:30:00

fin : 2026-07-17 17:30:00

Date(s) :

2026-07-13

Offrez une déconnexion à vos enfants grâce aux stages de canoë proposés par Châteauneuf Pagaie Aventure. Nombre de places limité, pensez à réserver rapidement.

Durant 4 jours, les enfants de 8 à 15 ans seront initiés au canoë et encadrés par des moniteurs passionnés (sur inscription). La découverte de la pratique en eau calme sur différents supports (kayak, Stand Up Paddle), ainsi que d’une journée complète avec balade en canoë et découverte des activités d’eaux vives sur le stade d’eaux vives artificiel de Châteauneuf-Sur-Cher.

Pensez à prévoir un pique-nique pour le vendredi midi. Les stages de canoë-kayak nécessitent uniquement de savoir nager. 95 .

Rue du Geneda Châteauneuf-sur-Cher 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 6 11 08 28 80 cpa.contact@orange.fr

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English :

Give your children a chance to get away from it all with the canoeing courses offered by Châteauneuf Pagaie Aventure. Places are limited, so book early.

L’événement Stage canoë 8-15 ans Châteauneuf-sur-Cher a été mis à jour le 2026-05-29 par OT LIGNIERES