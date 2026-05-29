Stage canoë 8-15 ans Châteauneuf-sur-Cher
Stage canoë 8-15 ans Châteauneuf-sur-Cher lundi 13 juillet 2026.
Châteauneuf-sur-Cher
Stage canoë 8-15 ans
Rue du Geneda Châteauneuf-sur-Cher Cher
Tarif : 95 – 95 – EUR
95
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-13 14:30:00
fin : 2026-07-17 17:30:00
Date(s) :
2026-07-13
Offrez une déconnexion à vos enfants grâce aux stages de canoë proposés par Châteauneuf Pagaie Aventure. Nombre de places limité, pensez à réserver rapidement.
Durant 4 jours, les enfants de 8 à 15 ans seront initiés au canoë et encadrés par des moniteurs passionnés (sur inscription). La découverte de la pratique en eau calme sur différents supports (kayak, Stand Up Paddle), ainsi que d’une journée complète avec balade en canoë et découverte des activités d’eaux vives sur le stade d’eaux vives artificiel de Châteauneuf-Sur-Cher.
Pensez à prévoir un pique-nique pour le vendredi midi. Les stages de canoë-kayak nécessitent uniquement de savoir nager. 95 .
Rue du Geneda Châteauneuf-sur-Cher 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 6 11 08 28 80 cpa.contact@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Give your children a chance to get away from it all with the canoeing courses offered by Châteauneuf Pagaie Aventure. Places are limited, so book early.
L’événement Stage canoë 8-15 ans Châteauneuf-sur-Cher a été mis à jour le 2026-05-29 par OT LIGNIERES
À voir aussi à Châteauneuf-sur-Cher (Cher)
- Concert estival à la Basilique Châteauneuf-sur-Cher 14 juin 2026
- Marché des producteurs au foyer APF Châteauneuf-sur-Cher 19 juin 2026
- Concert Orgue et Cornemuse à la Basilique Châteauneuf-sur-Cher 4 juillet 2026
- Comice Agricole 2026 Ancien canton de Châteauneuf/Cher Châteauneuf-sur-Cher 21 août 2026
- Journée festive à Châteauneuf Châteauneuf-sur-Cher 29 août 2026