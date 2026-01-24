Comice Agricole 2026 Ancien canton de Châteauneuf/Cher Châteauneuf-sur-Cher

Comice Agricole 2026 Ancien canton de Châteauneuf/Cher

Comice Agricole 2026 Ancien canton de Châteauneuf/Cher Châteauneuf-sur-Cher vendredi 21 août 2026.

Comice Agricole 2026 Ancien canton de Châteauneuf/Cher

Châteauneuf-sur-Cher Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-21

Les agriculteurs de l’ancien Canton de Châteauneuf-sur-Cher font leur Comice en 2026!
Le programme des festivités est à découvrir prochainement…
Une nouvelle fête agricole à ne pas manquer haute en couleur et riche en animations.
Exposition de matériels, des jeux Intervilles, une moiss batt cross, une exposition d’animaux, marché fermier et artisanal…un programme de fête vous attend prochainement. Restez connecté ! Vous souhaitez être exposant ? Suivez le lien site web qui vous dirigera vers une inscription en ligne.   .

Châteauneuf-sur-Cher 18190 Cher Centre-Val de Loire  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Farmers from the former Canton of Châteauneuf-sur-Cher will be holding their own Comice in 2026!
The program of festivities will be announced shortly…

L’événement Comice Agricole 2026 Ancien canton de Châteauneuf/Cher Châteauneuf-sur-Cher a été mis à jour le 2026-01-23 par OT LIGNIERES