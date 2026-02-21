Concert estival à la Basilique Châteauneuf-sur-Cher

Concert estival à la Basilique

Rue du Champ de Foire Châteauneuf-sur-Cher Cher

Tarif :

Date :

Début : Dimanche 2026-06-14 15:30:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Un concert vous est proposé à la Basilique Notre Dame des Enfants par une trentaine de choristes de la Chorale Intermezzo de Moulins avec l’organiste Jean-Luc Perrot.

Pour ce concert estival donné en la basilique Notre Dame des Enfants, vous aurez rendez-vous avec l’organiste Jean-Luc Perrot, organiste de Souvigny et la chorale Intermezzo de Moulins. Les 30 choristes interpreteront des chants religieux et profanes. Il n’est pas nécessaire de réserver. .

Rue du Champ de Foire Châteauneuf-sur-Cher 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 63 84

English :

A concert at the Basilique Notre Dame des Enfants by some thirty choristers from the Moulins-based Intermezzo choir, with organist Jean-Luc Perrot.

