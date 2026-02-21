Concert Orgue et Cornemuse à la Basilique Châteauneuf-sur-Cher
Concert Orgue et Cornemuse à la Basilique
Rue du Champ de Foire Châteauneuf-sur-Cher Cher
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : Samedi 2026-07-04 20:30:00
Le duo Pierre Chatenay, organiste et Daniel Langlois avec sa cornemuse vous livreront un concert en la Basilique Notre Dame des Enfants.
Ce concert ne nécessite pas de réservation, pensez à arriver un quart d’heure avant le début du concert du duo Pierre Chatenay et Daniel Langlois. 10 .
Rue du Champ de Foire Châteauneuf-sur-Cher 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 63 84
English :
Organist Pierre Chatenay and bagpiper Daniel Langlois give a concert in the Basilique Notre Dame des Enfants.
