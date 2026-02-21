Concert orgue et trio instrumental Châteauneuf-sur-Cher

Concert orgue et trio instrumental

Rue du Champ de Foire Châteauneuf-sur-Cher Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Début : Samedi 2026-09-05 20:00:00

2026-09-05

Augustin Belliot à l’orgue et le Trio instumental A Coeurs Acccords vous offrent un dernier concert estival en la Basilique Notre Dame des Enfants.

Pour ce dernier concert estival donné en la basilique Notre Dame des Enfants, vous aurez rendez-vous avec les brillants instrumentaliste du trio A coeurs Acords et Augustin Belliot, organiste, pour un concert mêlant l’orgue, la vieille à roue, la clarinette et le baston. Il n’est pas nécessaire de réserver. 10 .

Rue du Champ de Foire Châteauneuf-sur-Cher 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 63 84

Augustin Belliot on organ and the Trio instumental A Coeurs Acccords offer a final summer concert at the Basilique Notre Dame des Enfants.

