Basket-ball Initiation et découverte Fort-Mahon-Plage
Basket-ball Initiation et découverte Fort-Mahon-Plage samedi 25 avril 2026.
Basket-ball Initiation et découverte
rue des écoles Fort-Mahon-Plage Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 15:00:00
fin : 2026-04-25 16:30:00
Date(s) :
2026-04-25
En compagnie d’encadrant qualifié du Basket club Fort-Mahon, nous te proposons de venir découvrir l’activité et pourquoi pas te passionner pour la pratique de ce sport !
Réserver aux enfants âgés de 6 à 12ans.
Inscription obligatoire.
Gouter offert
Gratuit.
En compagnie d’encadrant qualifié du Basket club Fort-Mahon, nous te proposons de venir découvrir l’activité et pourquoi pas te passionner pour la pratique de ce sport !
Réserver aux enfants âgés de 6 à 12ans.
Inscription obligatoire.
Gouter offert
Gratuit. .
rue des écoles Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France basketclubfortmahon@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
In the company of qualified staff from the Fort-Mahon Basket Club, we invite you to come and discover the activity and why not become passionate about this sport!
Reserved for children aged 6 to 12.
Registration required.
Snack offered
Free admission.
L’événement Basket-ball Initiation et découverte Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2023-09-06 par OT DE FORT MAHON