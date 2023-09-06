Basket-ball Initiation et découverte Fort-Mahon-Plage

Basket-ball Initiation et découverte

rue des écoles Fort-Mahon-Plage Somme

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 15:00:00

fin : 2026-04-25 16:30:00

Date(s) :

2026-04-25

En compagnie d’encadrant qualifié du Basket club Fort-Mahon, nous te proposons de venir découvrir l’activité et pourquoi pas te passionner pour la pratique de ce sport !

Réserver aux enfants âgés de 6 à 12ans.

Inscription obligatoire.

Gouter offert

Gratuit.

Gratuit. .

rue des écoles Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France basketclubfortmahon@gmail.com

English :

In the company of qualified staff from the Fort-Mahon Basket Club, we invite you to come and discover the activity and why not become passionate about this sport!

Reserved for children aged 6 to 12.

Registration required.

Snack offered

Free admission.

