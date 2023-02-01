Construction de Cerf-Volant Fort-Mahon-Plage
Construction de Cerf-Volant Fort-Mahon-Plage mardi 21 avril 2026.
Construction de Cerf-Volant
Rue des écoles Fort-Mahon-Plage Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 15:00:00
fin : 2026-04-21 16:30:00
Date(s) :
2026-04-21
En compagnie de Cerf-Volant Service, fabrique ton cerf-volant et teste-le sur notre grande plage de sable fin.
A partir de 6ans Places limitées
10€/personne
Rue des écoles Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 36 00
English :
With Cerf-Volant Service, build your own kite and test it on our large sandy beach.
From 6 years old Limited places
10 per person
