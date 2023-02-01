Construction de Cerf-Volant

Rue des écoles Fort-Mahon-Plage Somme

Tarif : 10€/personne

Date : 2026-04-21

Début : 2026-04-21 15:00:00

fin : 2026-04-21 16:30:00

Date(s) :

2026-04-21

En compagnie de Cerf-Volant Service, fabrique ton cerf-volant et teste-le sur notre grande plage de sable fin.

A partir de 6ans Places limitées

10€/personne

Rue des écoles Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 36 00

English :

With Cerf-Volant Service, build your own kite and test it on our large sandy beach.

From 6 years old Limited places

10 per person

L’événement Construction de Cerf-Volant Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2023-02-01 par OT DE FORT MAHON