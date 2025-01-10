La belle d’authie

Fort-Mahon-Plage Somme

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 16:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Nous avons le plaisir de vous annoncer la 2ème

édition de la course La Belle D’Authie !

Parcours en course à pied de 13km entre la ville et la célèbre Baie

d’Authie.

Une course familiale accessible à tous les sportifs.

Nous avons le plaisir de vous annoncer la 2ème

édition de la course La Belle D’Authie !

Parcours en course à pied de 13km entre la ville et la célèbre Baie

d’Authie.

Une course familiale accessible à tous les sportifs. .

Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France lesptitscoureurspicards@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

We are delighted to announce the 2nd

edition of the La Belle D?Authie race!

13km running course between the town and the famous Baie d?Authie

d?Authie.

A family race accessible to all sports enthusiasts.

L’événement La belle d’authie Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2025-01-10 par OT DE FORT MAHON