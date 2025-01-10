La belle d’authie Fort-Mahon-Plage
La belle d’authie Fort-Mahon-Plage samedi 25 avril 2026.
La belle d’authie
Fort-Mahon-Plage Somme
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 16:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Nous avons le plaisir de vous annoncer la 2ème
édition de la course La Belle D’Authie !
Parcours en course à pied de 13km entre la ville et la célèbre Baie
d’Authie.
Une course familiale accessible à tous les sportifs.
Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France lesptitscoureurspicards@gmail.com
English :
We are delighted to announce the 2nd
edition of the La Belle D?Authie race!
13km running course between the town and the famous Baie d?Authie
d?Authie.
A family race accessible to all sports enthusiasts.
L’événement La belle d’authie Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2025-01-10 par OT DE FORT MAHON