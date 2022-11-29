Nettoyage de plage collectif Fort-Mahon-Plage
Nettoyage de plage collectif Fort-Mahon-Plage dimanche 19 avril 2026.
Nettoyage de plage collectif
Boulevard maritime Nord Fort-Mahon-Plage Somme
Début : 2026-04-19 09:45:00
fin : 2026-08-16 12:00:00
2026-04-19 2026-05-10 2026-06-07 2026-07-19 2026-08-16 2026-09-06
L’Office de Tourisme vous propose différents nettoyages tout au long de l’année !
Un geste éco-responsable afin de protéger notre planète et nos plages !
Rendez-vous à la base nautique à 9h45 pour un départ à 10h !
Ouvert à tous !
(accessible aux enfants et aux chiens)
Matériels fournis !
Boulevard maritime Nord Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 36 00
English :
The Tourist Office offers a variety of clean-ups throughout the year!
An eco-responsible gesture to protect our planet and our beaches!
Meet at the nautical base at 9:45 a.m. for a 10 a.m. departure!
Open to all!
(accessible to children and dogs)
Equipment provided!
German :
Das Fremdenverkehrsamt bietet Ihnen das ganze Jahr über verschiedene Reinigungsaktionen an!
Eine umweltbewusste Geste, um unseren Planeten und unsere Strände zu schützen!
Wir treffen uns um 9:45 Uhr an der Wassersportbasis und starten um 10:00 Uhr!
Offen für alle!
(auch für Kinder und Hunde zugänglich)
Materialien werden zur Verfügung gestellt!
Italiano :
L’Ufficio del Turismo propone una serie di pulizie durante tutto l’anno!
Un gesto eco-responsabile per proteggere il nostro pianeta e le nostre spiagge!
Appuntamento alla base nautica alle 9.45 per la partenza alle 10.00!
Aperto a tutti!
(accessibile ai bambini e ai cani)
Attrezzatura fornita!
Espanol :
La Oficina de Turismo ofrece diversas limpiezas a lo largo del año
Un gesto eco-responsable para proteger nuestro planeta y nuestras playas
Cita en la base náutica a las 9h45 para salir a las 10h00
Abierto a todos
(accesible a niños y perros)
Equipamiento proporcionado
L’événement Nettoyage de plage collectif Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2022-11-29 par OT DE FORT MAHON