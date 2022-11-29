Nettoyage de plage collectif Fort-Mahon-Plage

Nettoyage de plage collectif

Boulevard maritime Nord Fort-Mahon-Plage Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 09:45:00

fin : 2026-08-16 12:00:00

Date(s) :

2026-04-19 2026-05-10 2026-06-07 2026-07-19 2026-08-16 2026-09-06

L’Office de Tourisme vous propose différents nettoyages tout au long de l’année !

Un geste éco-responsable afin de protéger notre planète et nos plages !

Rendez-vous à la base nautique à 9h45 pour un départ à 10h !

Ouvert à tous !

(accessible aux enfants et aux chiens)

Matériels fournis !

L’Office de Tourisme vous propose différents nettoyages tout au long de l’année !

Un geste éco-responsable afin de protéger notre planète et nos plages !

Rendez-vous à la base nautique à 9h45 pour un départ à 10h !

Ouvert à tous !

(accessible aux enfants et aux chiens)

Matériels fournis ! .

Boulevard maritime Nord Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 36 00

English :

The Tourist Office offers a variety of clean-ups throughout the year!

An eco-responsible gesture to protect our planet and our beaches!

Meet at the nautical base at 9:45 a.m. for a 10 a.m. departure!

Open to all!

(accessible to children and dogs)

Equipment provided!

German :

Das Fremdenverkehrsamt bietet Ihnen das ganze Jahr über verschiedene Reinigungsaktionen an!

Eine umweltbewusste Geste, um unseren Planeten und unsere Strände zu schützen!

Wir treffen uns um 9:45 Uhr an der Wassersportbasis und starten um 10:00 Uhr!

Offen für alle!

(auch für Kinder und Hunde zugänglich)

Materialien werden zur Verfügung gestellt!

Italiano :

L’Ufficio del Turismo propone una serie di pulizie durante tutto l’anno!

Un gesto eco-responsabile per proteggere il nostro pianeta e le nostre spiagge!

Appuntamento alla base nautica alle 9.45 per la partenza alle 10.00!

Aperto a tutti!

(accessibile ai bambini e ai cani)

Attrezzatura fornita!

Espanol :

La Oficina de Turismo ofrece diversas limpiezas a lo largo del año

Un gesto eco-responsable para proteger nuestro planeta y nuestras playas

Cita en la base náutica a las 9h45 para salir a las 10h00

Abierto a todos

(accesible a niños y perros)

Equipamiento proporcionado

L’événement Nettoyage de plage collectif Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2022-11-29 par OT DE FORT MAHON