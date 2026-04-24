Bastide-Benauge quartier avec vue, Groupe scolaire de la Benauge, Bordeaux

Bastide-Benauge quartier avec vue Samedi 6 juin, 14h30 Groupe scolaire de la Benauge Gironde

3€, gratuit Carte Jeune (règlement espèces ou chèque)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Balcon sur la Garonne, le sud de la Bastide dévoile un paysage d’équipements publics, de grands ensembles et d’échoppes. Il est le siège du projet Garonne Eiffel qui construit un paysage entre bâti et nature en contrepoint de la rive de pierre.

Une pause découverte près de chez vous ? Une balade insolite dans un quartier méconnu ? Entre rues d’échoppes, architectures récentes et sites en reconversion, venez flâner et découvrir un autre patrimoine … Visite guidée par des médiateurs du patrimoine.

Samedi 6 juin à 14h30

Rdv devant le groupe scolaire Benauge, rue du Petit Cardinal

3€, gratuit Carte Jeune (règlement espèces ou chèque)

Sans réservation

Groupe scolaire de la Benauge rue du Petit Cardinal, Bordeaux Bordeaux 33100 La Benauge Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/agenda »}]

Balade urbaine animée par Bordeaux Patrimoine Mondial visite balade

L. Gauthier – Mairie de Bordeaux