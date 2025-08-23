Bastien Bastienne Théâtre municipal Sens
Bastien Bastienne Théâtre municipal Sens dimanche 24 mai 2026.
Bastien Bastienne
Théâtre municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif enfant
Début : 2026-05-24 17:00:00
fin : 2026-05-24
2026-05-24
Sous les yeux d’un magicien, dans un cadre pastoral et enchanteur, les querelles, chagrins et réconciliations de deux jeunes amoureux illustrés par des jeux de séduction et des crises de jalousie.
Bastienne Hanna Aous Carleone, 17 ans
Bastien Paul Alverez, 17 ans
Soliste Basse Colas
Pianiste Fabrice Boulanger .
Théâtre municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00
