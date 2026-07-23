Bastien Lallemant SMAC Paloma Nîmes

Informations pratiques

Nîmes

Bastien Lallemant

SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes Gard

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14 20:30:00

fin : 2026-10-14

Date(s) :

2026-10-14

Bastien Lallemant impose un univers d’une élégance rare, où chaque chanson se regarde comme un court métrage à l’atmosphère envoûtante. — Télérama

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SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 11 94 00 10 info@paloma-nimes.fr

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English :

%AB Bastien Lallemant creates a world of rare %E9l%E9gance, where each song feels like a short film with a %E0 enchanting atmosphere. %BB ? T%E9l%E9rama

L’événement Bastien Lallemant Nîmes a été mis à jour le 2026-07-23 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes