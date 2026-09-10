Battle de tapisserie – Quand la tapisserie de lice rencontre la tapisserie à l’aiguille, Atelier de Marie-Valerie, Aubusson

Informations pratiques

Battle de tapisserie – Quand la tapisserie de lice rencontre la tapisserie à l’aiguille 19 et 20 septembre Atelier de Marie-Valerie Creuse

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Cette année encore, Marie-Valérie et Frédérique Jill vont en découdre à l’occasion de la troisième battle internationale de tapisserie, samedi 19 et dimanche 20 septembre.

Un même motif, une même passion, mais deux techniques : la tapisserie à l’aiguille face à la tapisserie de lisse. Venez les encourager dans leurs ateliers respectifs !

Atelier de Marie-Valerie 46 rue Grande, 23200 Aubusson Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine 07 61 17 19 49 https://www.atelierdemarie-valerie.fr Boutique dédiée à la tapisserie à l’aiguille depuis plus de 40 ans et reprise depuis 2023 pour apporter une touche de modernisme et de fraicheur à cet art ancestral. Parking attenant.

Cette année encore Marie Valerie et Frederique Jill vont en découdre et participer à la troisième battle internationale de tapisserie, samedi 19 et dimanche 20 septembre.

©PhotoGrafics – Maxime Authier