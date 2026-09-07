Battle internationale de tapisserie, Galerie & Atelier Frédérique Jill, Aubusson

Informations pratiques

Battle internationale de tapisserie 19 et 20 septembre Galerie & Atelier Frédérique Jill Creuse

Gratuit. Encouragements bienvenus.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Marie-Valérie, spécialiste de la tapisserie à l’aiguille, et Frédérique Jill, experte en tapisserie de lisse, vont en découdre sous vos yeux ébahis lors de la troisième Battle internationale de tapisserie !

Un même motif, deux techniques. Chacune dans son atelier, mais reliées par satellite et retransmises en direct sur grand écran… enfin, sur petit écran !

Tapisserie à l’aiguille contre tapisserie de lisse : le grand combat est lancé. Que la meilleure gagne !

Galerie & Atelier Frédérique Jill 31 rue Vieille, 23200 Aubusson Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 (0)687 900 710 http://www.frederiquejill.fr https://www.instagram.com/_frederiquejill_/;https://www.facebook.com/profile.php?id=61558750899512 Galerie de tapisseries anciennes, modernes et contemporaines.

Atelier de création et de tissage de tapisseries.

Cours réguliers et stages, matériel de tissage. Centre ville d’Aubusson

Marie Valerie – pour la tapisserie à l’aiguille

©Frederique Jill