Battle lecture, Médiathèque Saint Nicolas, Laval

Informations pratiques

Battle lecture Samedi 3 octobre, 16h00 Médiathèque Saint Nicolas Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Un moment ludique et fédérateur autour du plaisir de lire et de jouer avec les mots. par le Social Club

Médiathèque Saint Nicolas Le Palindrome – Centre Multi Activités – 225 avenue de Tours – 53000 Laval Laval 53000 Kellermann Mayenne Pays de la Loire 0243498585 https://labib.agglo-laval.fr/les-bibs/laval-saint-nicolas

Biblis en folie 2026

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