Battle Urban Moov #2 ème édition Maison pour tous Brives-Charensac
Battle Urban Moov #2 ème édition Maison pour tous Brives-Charensac mercredi 8 avril 2026.
Battle Urban Moov #2 ème édition
Maison pour tous 1, route de Coubon Brives-Charensac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-08
Venez assister à la 2ère édition de la Battle Urban Moov et participer à un stage de Break danse et Foot Freestyle
.
Maison pour tous 1, route de Coubon Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 29 18 16 58 productiondirecte@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Attend the 2nd edition of the Urban Moov Battle and take part in a Break dance and Foot Freestyle workshop
L’événement Battle Urban Moov #2 ème édition Brives-Charensac a été mis à jour le 2026-02-28 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay