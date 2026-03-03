Battle Urban Moov #2 ème édition Maison pour tous Brives-Charensac

Battle Urban Moov #2 ème édition

Maison pour tous 1, route de Coubon Brives-Charensac Haute-Loire

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-10

2026-04-08

Venez assister à la 2ère édition de la Battle Urban Moov et participer à un stage de Break danse et Foot Freestyle

Maison pour tous 1, route de Coubon Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 29 18 16 58 productiondirecte@gmail.com

English :

Attend the 2nd edition of the Urban Moov Battle and take part in a Break dance and Foot Freestyle workshop

