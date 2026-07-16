Bavardage de pierres, Fort Saint-André, Villeneuve-lès-Avignon

Informations pratiques

Bavardage de pierres Mercredi 16 juin 2027, 10h00 Fort Saint-André Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-06-16T10:00:00+02:00 – 2027-06-16T17:00:00+02:00

Fin : 2027-06-16T10:00:00+02:00 – 2027-06-16T17:00:00+02:00

Toutes les traces laissées sur les pierres du monument seront mises en valeur : graffitis carcéraux, graffitis des soldats de passage, graffitis d’inconnus, graffitis liés à la seconde guerre mondiale, marques de tâcherons, etc.

En résonnance avec l’exposition, le plasticien Nicolas Daubanes proposera son regard contemporain sur la mémoire des graffitis.

Dans l’exposition, un espace sera dévolu au thème « la photo au service de l’histoire » ; afin de développer la technique photo RTI (Reflectance Transformation Imaging) permettant de relever des reliefs invisibles à l’œil nu. Grâce à ce procédé photographique, les graffitis même les plus légers sont révélés.

Cinq lieux patrimoniaux, une ville, un laboratoire du regard : Villeneuve lez Avignon célèbre le Bicentenaire de la Photographie.

Fort Saint-André rue montée du fort 30400 villeneuve lez avignon Villeneuve-lès-Avignon 30400 Gard Occitanie 04 90 25 45 35 https://www.fort-saint-andre.fr/ Forteresse construite au 14e siècle par les rois de France, le fort Saint-André surplombe le Rhône alors frontière entre le Royaume de France et le Saint Empire romain germanique. Il fait face au Palais des Papes d’Avignon.

Toutes les traces laissées sur les pierres du monument seront mises en valeur : graffitis carcéraux, graffitis des soldats de passage, graffitis d’inconnus, graffitis liés à la seconde guerre marques…

© Romain Veillon / CMN