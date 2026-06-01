BB Musique, Bibliothèque Capucins/Saint-Michel, Bordeaux
BB Musique, Bibliothèque Capucins/Saint-Michel, Bordeaux samedi 6 juin 2026.
BB Musique Samedi 6 juin, 10h30 Bibliothèque Capucins/Saint-Michel Gironde
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T11:15:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T11:15:00+02:00
Venez partager un monde de douceur autour de belles histoires et de chansons !
Bibliothèque Capucins/Saint-Michel 10-12 place des Capucins, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 91 18 79 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0556911879 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
contes et chansons pour petites oreilles avec Léa Frouté
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