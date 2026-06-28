BB Party #1 – Des Sons et des Luttes. Un Open air culturel en plein coeur du 12e ! Guinguette La Javelle Paris samedi 4 juillet 2026.

On nous a souvent vendu la fête comme un simple divertissement. Nous, on n’est pas d’accord.

Le 4 juillet, on débarque à La Javelle pour notre toute première BB Party : un open air culturel qui mélange concerts, talks, marché et plus, dans un format pensé pour être accessible et ouvert à tous et toutes.

Parce qu’on croit qu’on peut danser, apprendre, débattre et faire la fête au même endroit.

CÔTÉ PROGRA

Lives | Ly, Eliah, Bulle feat. Paradjis, Naya Sego

️ Talks | 1 Homme en Retard, Norman Ajari, Benjamine Weill, Dolores Bakela

DJ sets | Juwa.ria, Jijikyx B2B Sika, Corto CG, Zinzinoize

️ Marché de créateur·ices, artistes et initiatives engagées à découvrir tout au long de la journée

La musique raconte des luttes depuis toujours. On a juste décidé d’en faire une fête.

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️ BILLETTERIE

Plutôt que de restreindre l’accès ou d’imposer des tarifs fixes élevés, nous choisissons la co-responsabilité : vous donnez ce que vous pouvez/voulez.

L’objectif est simple :

– ne jamais faire de la fête un luxe,

– laisser chacun.e entrer selon ses moyens,

– et garantir des soirées réellement ouvertes.

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INFOS PRATIQUES :

Lieu : La Javelle / Bercy Encore — 5 bd Poniatowski, Paris 12

Sur place : Bar & restauration gourmande

instagram.com/lajavelle

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ACCÈS

T3A, bus 24 & 111 – Baron Le Roy (1 min à pied)

M8, bus 87 & 77 – Porte de Charenton (7 min à pied)

M14 – Cour St-Émilion (7 min à pied)

Bus 111 & 109 – Terroirs de France

Parking à vélo disponible sur site

Open air culturel à prix libre mêlant concerts, talks, marché et DJ sets.

Le samedi 04 juillet 2026

de 15h00 à 01h00

gratuit

Comment ça marche ?

1. Via notre billetterie Shotgun vous réservez votre billet pour confirmer votre venue.

2. Une fois sur place, c’est prix libre : vous payez ce que vous voulez (et pouvez) à l’entrée.

L’accès au site reste libre et inconditionnel. La billetterie est un outil de soutien volontaire ✨

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-04T18:00:00+02:00

fin : 2026-07-05T04:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-04T15:00:00+02:00_2026-07-04T01:00:00+02:00

Guinguette La Javelle 5 Bd Poniatowski 75012 Paris



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