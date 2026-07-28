Be girl Espace André Lejeune Guéret

Informations pratiques

Guéret

Be girl

Espace André Lejeune Avenue René Cassin Guéret Creuse

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-01 20:30:00

fin : 2027-04-01 21:25:00

Date(s) :

2027-04-01

La renaissance du Breakdance…

Dans une ambiance nocturne, cinq breakeuses réinventent les codes du breakdance au féminin, entre puissance, sensualité et légèreté. Ce quintet de haut vol explore les profondeurs du Bgirling, entre figures acrobatiques, appuis au sol et jeu de jambes millimétré. Une danse libre, précise, viscérale, portée par une énergie contagieuse et un plaisir évident d’être ensemble. .

Espace André Lejeune Avenue René Cassin Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 84 94 lagueretoise@ville-gueret.fr

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English : Be girl

L’événement Be girl Guéret a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Grand Guéret