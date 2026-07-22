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Beach party Montsauche-les-Settons

samedi 25 juillet 2026 · Montsauche-les-Settons

Beach party Montsauche-les-Settons

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Restaurant P'tit Grill
Ville
58230 Montsauche-les-Settons
Département
Nièvre
Tarif

Montsauche-les-Settons

Beach party

Restaurant P’tit Grill Montsauche-les-Settons Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 15:00:00
fin : 2026-08-29 23:59:00

Date(s) :
2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-29

Beach Party au Restaurant le P’tit Grill lac des Settons. A partir de 15h ambiance festive les pieds dans le sable avec DJ. Dès 19h soirée à thème. Bar et restaurant sur place.   .

Restaurant P’tit Grill Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 16 39 63 

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English : Beach party

L’événement Beach party Montsauche-les-Settons a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs

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