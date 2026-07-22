Informations pratiques

Montsauche-les-Settons

Beach party

Restaurant P’tit Grill Montsauche-les-Settons Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 15:00:00

fin : 2026-08-29 23:59:00

Date(s) :

2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-29

Beach Party au Restaurant le P’tit Grill lac des Settons. A partir de 15h ambiance festive les pieds dans le sable avec DJ. Dès 19h soirée à thème. Bar et restaurant sur place. .

Restaurant P’tit Grill Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 16 39 63

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Beach party

L’événement Beach party Montsauche-les-Settons a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs