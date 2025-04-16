Informations pratiques

Dijon

Beaune en fête

Dijon Côte-d’Or

Tarif : 120 – 120 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-11-13

Beaune en fête

Offrez vous une escapade inoubliable au cœur de la Bourgogne à l’occasion de la vente des vins des Hospices de Beaune, passez un week-end festif entre patrimoine, gastronomie et spectacle !

Votre week-end débute par la visite libre de Beaune à l’occasion de la vente des vins des Hospices de Beaune (la plus célèbre vente de charité au monde) les rues s’animent de fanfares et défilés, les caves sont aussi à la fête pour l’occasion !

En fin de journée, rejoignez votre hôtel à Dijon ou dans son agglomération pour un moment de détente. À 19 h 30, prenez ensuite la direction du Cabaret Odysséo, à Plombières-lès-Dijon, situé dans un cadre paisible au bord du lac Kir.

Vous y savourerez un dîner raffiné avant d’assister à une revue spectaculaire mêlant chant, danse et performances artistiques dans un univers élégant et féerique. La soirée se poursuivra sur la piste de danse dans une ambiance conviviale et festive.

Après une nuit reposante, profitez d’un copieux petit-déjeuner avant de partir à la découverte du centre historique de Dijon.

Flânez librement dans ses ruelles médiévales, admirez ses hôtels particuliers et laissez-vous séduire par le charme de cette cité inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Chaque place, chaque façade et chaque monument témoignent de la richesse de son histoire.

Poursuivez votre visite à la Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin, véritable lieu de découverte dédié aux arts de la table, aux saveurs bourguignonnes et au patrimoine culinaire français.

Un séjour complet alliant patrimoine, gastronomie, culture et spectacle, pour vivre un week-end d’exception au cœur de la Bourgogne. .

Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 48 92 50 cabaretodysseo@lpf-events.fr

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English : Beaune en fête

L’événement Beaune en fête Dijon a été mis à jour le 2026-07-31 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)