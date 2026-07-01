Beaux Ruraux à Lacoux, Lacoux, Plateau d’Hauteville

Informations pratiques

Beaux Ruraux à Lacoux 8 et 9 août Lacoux Ain

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-08T10:00:00+02:00 – 2026-08-08T18:00:00+02:00

Fin : 2026-08-09T10:00:00+02:00 – 2026-08-09T18:00:00+02:00

De nombreuses animations :

. Parcours dans le village avec la présentation d’œuvres d’Eric Levy

. Présentation d’oeuvres de Florentin Servan au « château »

. Exposition sur l’histoire de Lacoux (Lacoux autrefois) à l’église

. Visites accompagnées sur le village de Lacoux le samedi et le dimanche à 11h et 16h

. Stand du Dreffia

. Buvette par « Bien être à Lacoux »

. Le centre d’art contemporain sera ouvert à cette occasion

Lacoux Lacoux 01110 Plateau d’Hauteville Plateau d’Hauteville 01110 Hauteville-Lompnes Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « http://www.dreffia.com »}]

Parcours dans le village avec la présentation d’œuvres d’Eric Levy et d’autres expositions exposition expo

Eric Lévy