AGENDA · Plateau d'Hauteville
Beaux Ruraux à Lacoux, Lacoux, Plateau d’Hauteville
samedi 8 août 2026 · Lacoux · Plateau d'Hauteville
Informations pratiques
Beaux Ruraux à Lacoux 8 et 9 août Lacoux Ain
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-08T10:00:00+02:00 – 2026-08-08T18:00:00+02:00
Fin : 2026-08-09T10:00:00+02:00 – 2026-08-09T18:00:00+02:00
De nombreuses animations :
- . Parcours dans le village avec la présentation d’œuvres d’Eric Levy
- . Présentation d’oeuvres de Florentin Servan au « château »
- . Exposition sur l’histoire de Lacoux (Lacoux autrefois) à l’église
- . Visites accompagnées sur le village de Lacoux le samedi et le dimanche à 11h et 16h
. Stand du Dreffia
. Buvette par « Bien être à Lacoux »
. Le centre d’art contemporain sera ouvert à cette occasion
Lacoux Lacoux 01110 Plateau d’Hauteville Plateau d’Hauteville 01110 Hauteville-Lompnes Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « http://www.dreffia.com »}]
Parcours dans le village avec la présentation d’œuvres d’Eric Levy et d’autres expositions exposition expo
Eric Lévy
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