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AGENDA · Plateau d'Hauteville

Beaux Ruraux à Lacoux, Lacoux, Plateau d’Hauteville

samedi 8 août 2026 · Lacoux · Plateau d'Hauteville

Beaux Ruraux à Lacoux, Lacoux, Plateau d’Hauteville

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Lieu
Lacoux
Adresse
Lacoux 01110 Plateau d'Hauteville
Ville
01110 Plateau d'Hauteville
Département
Ain
Tarif
Entrée libre

Beaux Ruraux à Lacoux 8 et 9 août Lacoux Ain

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-08T10:00:00+02:00 – 2026-08-08T18:00:00+02:00
Fin : 2026-08-09T10:00:00+02:00 – 2026-08-09T18:00:00+02:00

De nombreuses animations :

  • . Parcours dans le village avec la présentation d’œuvres d’Eric Levy 
  • . Présentation d’oeuvres de Florentin Servan au « château »
  • . Exposition sur l’histoire de Lacoux (Lacoux autrefois) à l’église
  • . Visites accompagnées sur le village de Lacoux le samedi et le dimanche à 11h et 16h

 

. Stand du Dreffia
. Buvette par « Bien être à Lacoux »
. Le centre d’art contemporain sera ouvert à cette occasion

Lacoux Lacoux 01110 Plateau d’Hauteville Plateau d’Hauteville 01110 Hauteville-Lompnes Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « http://www.dreffia.com »}]
Parcours dans le village avec la présentation d’œuvres d’Eric Levy et d’autres expositions exposition expo

Eric Lévy

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