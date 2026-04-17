Bébé au Frac-Arto Limoges
Bébé au Frac-Arto Limoges vendredi 17 avril 2026.
Limoges
Bébé au Frac-Arto
17 Bis Rue Charles Michels Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 10:00:00
fin : 2026-04-17 12:00:00
Date(s) :
2026-04-17
Le Frac-Arto ouvre grand ses portes aux tout-petits et à leurs parents. Le temps d’une matinée, l’espace est aménagé pour permettre librement à bébé de sentir, observer, toucher et explorer à petits pas l’exposition Chères Créatures.
Amenez votre doudou et vos chaussons, nous vous attendons ! .
17 Bis Rue Charles Michels Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Bébé au Frac-Arto
L’événement Bébé au Frac-Arto Limoges a été mis à jour le 2026-04-09 par Terres de Limousin
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