Limoges

Bébé au Frac-Arto

17 Bis Rue Charles Michels Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 10:00:00

fin : 2026-04-17 12:00:00

Date(s) :

2026-04-17

Le Frac-Arto ouvre grand ses portes aux tout-petits et à leurs parents. Le temps d’une matinée, l’espace est aménagé pour permettre librement à bébé de sentir, observer, toucher et explorer à petits pas l’exposition Chères Créatures.

Amenez votre doudou et vos chaussons, nous vous attendons ! .

17 Bis Rue Charles Michels Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Bébé au Frac-Arto

L’événement Bébé au Frac-Arto Limoges a été mis à jour le 2026-04-09 par Terres de Limousin