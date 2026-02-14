Bébé Bouquine, Bibliothèque Flora Tristan, Bordeaux
Sur inscription
Passer un moment agréable en compagnie de votre enfant à écouter des histoires selectionnées avec soin par vos bibliothécaires autour du monde des doudous !
Lectures organisées dans le cadre du Mois des petits : https://bibliotheque.bordeaux.fr/agenda/les-evenements/mois-des-petits
Bibliothèque Flora Tristan 1 place d’Armagnac, 33000 Bordeaux Bordeaux 33800 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 99 60 12 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 24 99 60 12 »}] [{« link »: « https://bibliotheque.bordeaux.fr/agenda/les-evenements/mois-des-petits »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Lectures & comptines pour les tout-petits
