Bébé jeux, Médiathèque Aimé Césaire, Bourg-en-Bresse

Informations pratiques

Bébé jeux Samedi 3 octobre, 10h30 Médiathèque Aimé Césaire Ain

pour les familles avec enfants de 0 à 3 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Venez profiter d’un temps de jeux avec vos tout-petits. La ludothèque et la médiathèque s’associent pour faire le plein de comptines, de jeux de doigts et d’expériences ludiques. En partenariat avec la ludothèque Ami’Lude. Dans le cadre de Biblis en Folie Financé par la CAF dans le cadre du Fonds National Parentalité.

Médiathèque Aimé Césaire 1 place Jean-Michel Bertrand, Bourg en Bresse Bourg-en-Bresse 01000 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 42 47 20 https://culture.bourgenbresse.fr/bibliotheque/mediatheque-cesaire https://www.facebook.com/mediathequesbourgenbresse

Biblis en folie 2026

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