Bébé jeux, Médiathèque Aimé Césaire, Bourg-en-Bresse
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Aimé Césaire · Bourg-en-Bresse
Informations pratiques
Bébé jeux Samedi 3 octobre, 10h30 Médiathèque Aimé Césaire Ain
pour les familles avec enfants de 0 à 3 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Venez profiter d’un temps de jeux avec vos tout-petits. La ludothèque et la médiathèque s’associent pour faire le plein de comptines, de jeux de doigts et d’expériences ludiques. En partenariat avec la ludothèque Ami’Lude. Dans le cadre de Biblis en Folie Financé par la CAF dans le cadre du Fonds National Parentalité.
Médiathèque Aimé Césaire 1 place Jean-Michel Bertrand, Bourg en Bresse Bourg-en-Bresse 01000 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 42 47 20 https://culture.bourgenbresse.fr/bibliotheque/mediatheque-cesaire https://www.facebook.com/mediathequesbourgenbresse
Biblis en folie 2026
©Adobestock
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