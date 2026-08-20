Rencontre avec Audrey Fauvey, vitrailliste, Médiathèque Elisabeth et Roger Vailland, Bourg-en-Bresse
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Elisabeth et Roger Vailland · Bourg-en-Bresse
Informations pratiques
Rencontre avec Audrey Fauvey, vitrailliste Samedi 19 septembre, 10h30 Médiathèque Elisabeth et Roger Vailland Ain
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
A l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, plongez au coeur de l’artisanat d’exception et venez découvrir les secrets du métier de vitrailliste !
Nous vous invitions à une rencontre unique pour explorer l’histoire, les techniques et la magie de cet art millénaire.
En accès libre.
Médiathèque Elisabeth et Roger Vailland 1 rue du moulin de Brou 01000 Bourg en Bresse Bourg-en-Bresse 01000 Les Vennes Ain Auvergne-Rhône-Alpes https://culture.bourgenbresse.fr
A l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, plongez au coeur de l’artisanat d’exception et venez découvrir les secrets du métier de vitrailliste !
© vitrailliste – service communication – Ville de Bourg-en-Bresse
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