Rencontre avec Audrey Fauvey, vitrailliste, Médiathèque Elisabeth et Roger Vailland, Bourg-en-Bresse

Informations pratiques

Rencontre avec Audrey Fauvey, vitrailliste Samedi 19 septembre, 10h30 Médiathèque Elisabeth et Roger Vailland Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

A l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, plongez au coeur de l’artisanat d’exception et venez découvrir les secrets du métier de vitrailliste !

Nous vous invitions à une rencontre unique pour explorer l’histoire, les techniques et la magie de cet art millénaire.

En accès libre.

Médiathèque Elisabeth et Roger Vailland 1 rue du moulin de Brou 01000 Bourg en Bresse Bourg-en-Bresse 01000 Les Vennes Ain Auvergne-Rhône-Alpes https://culture.bourgenbresse.fr

A l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, plongez au coeur de l’artisanat d’exception et venez découvrir les secrets du métier de vitrailliste !

© vitrailliste – service communication – Ville de Bourg-en-Bresse