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Rencontre avec Audrey Fauvey, vitrailliste, Médiathèque Elisabeth et Roger Vailland, Bourg-en-Bresse

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Elisabeth et Roger Vailland · Bourg-en-Bresse

Rencontre avec Audrey Fauvey, vitrailliste, Médiathèque Elisabeth et Roger Vailland, Bourg-en-Bresse

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Elisabeth et Roger Vailland
Adresse
1 rue du moulin de Brou 01000 Bourg en Bresse
Ville
01000 Bourg-en-Bresse
Département
Ain

Rencontre avec Audrey Fauvey, vitrailliste Samedi 19 septembre, 10h30 Médiathèque Elisabeth et Roger Vailland Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

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En accès libre.

Médiathèque Elisabeth et Roger Vailland 1 rue du moulin de Brou 01000 Bourg en Bresse Bourg-en-Bresse 01000 Les Vennes Ain Auvergne-Rhône-Alpes https://culture.bourgenbresse.fr
A l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, plongez au coeur de l’artisanat d’exception et venez découvrir les secrets du métier de vitrailliste !

© vitrailliste – service communication – Ville de Bourg-en-Bresse

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