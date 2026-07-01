Visites flash du monastère royal de Brou, Monastère royal de Brou, Bourg-en-Bresse

Informations pratiques

Visites flash du monastère royal de Brou 19 et 20 septembre Monastère royal de Brou Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Visites flash

Des visites de 30 minutes pour découvrir le monument et sa fondatrice Marguerite d’Autriche !

Sans réservation

– samedi 19 septembre toute la journée : départs à 9h30, 10h30, 11h30, 12h30, 13h30, 14h30, 15h30 et 16h30

– dimanche 20 septembre matin : départs à 9h30, 10h30, 11h30 et 12h30

Monastère royal de Brou 63 boulevard de brou, 01000 Bourg-en-Bresse, France Bourg-en-Bresse 01000 Les Vennes Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0474228383 https://www.monastere-de-brou.fr https://www.facebook.com/MonastereRoyalDeBrou/ Le monastère de Brou comporte une église de style gothique flamboyant et trois cloîtres du début du XVIe siècle (1506-1512). La grille date de la fin du XVIIIe siècle. A 40 ou A 42 : Sortie n° 7 et N 75 vers Bourg-en-Bresse.

Visites flash

©Franck PAUBEL