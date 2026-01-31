Bébé Ludo jeux pour tous petits rue Ninon Vallin Romans-sur-Isère
jeudi 12 mars 2026.
Bébé Ludo jeux pour tous petits
rue Ninon Vallin Médiathèque de la Monnaie Romans-sur-Isère Drôme
Début : 2026-03-12 16:15:00
fin : 2026-03-12
2026-03-12
Venez découvrir et essayer une sélection de jeux adaptés à votre tout-petit.
Avec la ludothèque de Romans-s-Isère.
rue Ninon Vallin Médiathèque de la Monnaie Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 70 33 58 mediatheque.monnaie@valenceromansagglo.fr
English :
Come and try out a selection of games adapted to your little one.
With the Romans-s-Isère toy library.
L’événement Bébé Ludo jeux pour tous petits Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-01-31 par Valence Romans Tourisme