Bébé Ludo jeux pour tous petits rue Ninon Vallin Romans-sur-Isère

rue Ninon Vallin Médiathèque de la Monnaie Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-12 16:15:00
fin : 2026-03-12

Date(s) :
2026-03-12

Venez découvrir et essayer une sélection de jeux adaptés à votre tout-petit.
Avec la ludothèque de Romans-s-Isère.
rue Ninon Vallin Médiathèque de la Monnaie Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 70 33 58  mediatheque.monnaie@valenceromansagglo.fr

English :

Come and try out a selection of games adapted to your little one.
With the Romans-s-Isère toy library.

