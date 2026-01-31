Bébé Ludo jeux pour tous petits rue Ninon Vallin Romans-sur-Isère

Bébé Ludo jeux pour tous petits

rue Ninon Vallin Médiathèque de la Monnaie Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2026-03-12 16:15:00

fin : 2026-03-12

2026-03-12

Venez découvrir et essayer une sélection de jeux adaptés à votre tout-petit.

Avec la ludothèque de Romans-s-Isère.

rue Ninon Vallin Médiathèque de la Monnaie Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Come and try out a selection of games adapted to your little one.

With the Romans-s-Isère toy library.

