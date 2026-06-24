Amiens

Bébés-concerts

2 place Léon Gontier Amiens Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 09:30:00

fin : 2026-10-22

Date(s) :

2026-10-21 2026-10-22

Faut-il encore présenter ces joyeux apartés où l’Orchestre de Picardie, en tout petit comité, vient se glisser aux plus près des très jeunes oreilles et faire valser menottes et petons ? Comptines, grands airs, cette introduction espiègle à la musique classique, dans l’intimité de la salle Jean Vilar, embarque les minis et leurs parents dans la découverte de l’harmonie et des instruments.

Saison 3 on en redemande !

Salle Jean Vilar

Tarif 1 • 5 à 15€

Dès la naissance

Sur réservation

Faut-il encore présenter ces joyeux apartés où l’Orchestre de Picardie, en tout petit comité, vient se glisser aux plus près des très jeunes oreilles et faire valser menottes et petons ? Comptines, grands airs, cette introduction espiègle à la musique classique, dans l’intimité de la salle Jean Vilar, embarque les minis et leurs parents dans la découverte de l’harmonie et des instruments.

Saison 3 on en redemande !

Salle Jean Vilar

Tarif 1 • 5 à 15€

Dès la naissance

Sur réservation .

2 place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79

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English :

Is there any need to introduce these delightful little get-togethers where the Orchestre de Picardie, in a very small ensemble, slips right up close to the youngest ears and gets little hands and feet moving to the music? From nursery rhymes to famous melodies, this playful introduction to classical music—in the intimate setting of the Jean Vilar Hall—takes little ones and their parents on a journey to discover harmony and musical instruments.

Season 3: We can’t get enough!

Jean Vilar Hall

Price: 1–5 at 15?

From birth

Reservations required

L’événement Bébés-concerts Amiens a été mis à jour le 2026-06-24 par OT D’AMIENS