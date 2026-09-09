Bébés joueurs, Médiathèque Alphonse Daudet – Espace Maison des contes, Alès
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Alphonse Daudet - Espace Maison des contes · Alès
Informations pratiques
Bébés joueurs 19 septembre 2026 – 26 juin 2027, certains samedis Médiathèque Alphonse Daudet – Espace Maison des contes Gard
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2027-06-26T10:00:00+02:00 – 2027-06-26T11:00:00+02:00
Venez partager des rires, des découvertes et des souvenirs inoubliables.
Vous cherchez une activité enrichissante pour votre tout-petit ?
Les RDV bébés joueurs sont l’occasion parfaite pour éveiller les sens de votre enfant tout en partageant des moments précieux ensemble.
Médiathèque Alphonse Daudet – Espace Maison des contes 24 rue Edgar Quinet, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0466912030 »}]
Atelier
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