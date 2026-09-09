Bébés joueurs, Médiathèque Alphonse Daudet – Espace Maison des contes, Alès

Informations pratiques

Bébés joueurs 19 septembre 2026 – 26 juin 2027, certains samedis Médiathèque Alphonse Daudet – Espace Maison des contes Gard

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2027-06-26T10:00:00+02:00 – 2027-06-26T11:00:00+02:00

Venez partager des rires, des découvertes et des souvenirs inoubliables.

Vous cherchez une activité enrichissante pour votre tout-petit ?

Les RDV bébés joueurs sont l’occasion parfaite pour éveiller les sens de votre enfant tout en partageant des moments précieux ensemble.

Médiathèque Alphonse Daudet – Espace Maison des contes 24 rue Edgar Quinet, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0466912030 »}]

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