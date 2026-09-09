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Bébés joueurs, Médiathèque Alphonse Daudet – Espace Maison des contes, Alès

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Alphonse Daudet - Espace Maison des contes · Alès

Bébés joueurs, Médiathèque Alphonse Daudet – Espace Maison des contes, Alès

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 26 juin 2027
Lieu
Médiathèque Alphonse Daudet - Espace Maison des contes
Adresse
24 rue Edgar Quinet, 30100 Alès
Ville
30100 Alès
Département
Gard
Tarif
Entrée libre

Bébés joueurs 19 septembre 2026 – 26 juin 2027, certains samedis Médiathèque Alphonse Daudet – Espace Maison des contes Gard

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2027-06-26T10:00:00+02:00 – 2027-06-26T11:00:00+02:00

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