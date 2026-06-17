Bébés lecteurs en extérieur | Médiathèque Jaux Jaux
Bébés lecteurs en extérieur | Médiathèque Jaux Jaux mercredi 1 juillet 2026.
Jaux
Bébés lecteurs en extérieur | Médiathèque Jaux
117 Rue Charles Ladame Jaux Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 10:00:00
fin : 2026-07-01 11:00:00
Date(s) :
2026-07-01
Dans le cadre de Partir en live et sur le thème Les Héros du Vélo .
Dans le cadre de Partir en live et sur le thème Les Héros du Vélo . .
117 Rue Charles Ladame Jaux 60880 Oise Hauts-de-France +33 3 44 37 39 08 mediatheque@mairie-jaux.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of Partir en live and on the theme Les Héros du Vélo.
L’événement Bébés lecteurs en extérieur | Médiathèque Jaux Jaux a été mis à jour le 2026-06-17 par Compiègne Pierrefonds Tourisme
À voir aussi à Jaux (Oise)
- Atelier créatif | Papier mâché Jaux 24 juin 2026
- Ciné-conférence | Le western à la conquête de l’histoire des États-Unis Jaux 26 juin 2026
- Atelier créatif | Attrape-rêves Jaux 27 juin 2026
- Ciné-débat | Personne n’y comprend rien Jaux 2 juillet 2026
- Concert country Jaux 3 juillet 2026