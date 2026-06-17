Jaux

Bébés lecteurs en extérieur | Médiathèque Jaux

117 Rue Charles Ladame Jaux Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 10:00:00

fin : 2026-07-01 11:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Dans le cadre de Partir en live et sur le thème Les Héros du Vélo .

Dans le cadre de Partir en live et sur le thème Les Héros du Vélo . .

117 Rue Charles Ladame Jaux 60880 Oise Hauts-de-France +33 3 44 37 39 08 mediatheque@mairie-jaux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of Partir en live and on the theme Les Héros du Vélo.

L’événement Bébés lecteurs en extérieur | Médiathèque Jaux Jaux a été mis à jour le 2026-06-17 par Compiègne Pierrefonds Tourisme