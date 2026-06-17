Concert country Jaux
Concert country Jaux vendredi 3 juillet 2026.
Jaux
Concert country
117 Rue Charles Ladame Jaux Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 20:30:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Sortez vos santiags et votre Stetson, la Médiathèque de Jaux s’envole vers le Grand Ouest !
Dans le cadre des célébrations America 250, venez vibrer au son de la country music avec Flavio Cipriano pour une soirée musicale chaleureuse et festive.
️ Gratuit Sur réservation
Sortez vos santiags et votre Stetson, la Médiathèque de Jaux s’envole vers le Grand Ouest !
Dans le cadre des célébrations America 250, venez vibrer au son de la country music avec Flavio Cipriano pour une soirée musicale chaleureuse et festive.
️ Gratuit Sur réservation .
117 Rue Charles Ladame Jaux 60880 Oise Hauts-de-France +33 3 44 37 39 08 mediatheque@mairie-jaux.fr
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English :
Break out your cowboy boots and your Stetson—the Jaux Media Center is heading off to the Wild West!
As part of the America 250 celebrations, come rock out to the sounds of country music with Flavio Cipriano for a warm and festive evening of music.
?? Free ? Reservations required
L’événement Concert country Jaux a été mis à jour le 2026-06-17 par Compiègne Pierrefonds Tourisme
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