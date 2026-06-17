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Initiation à la danse country Jaux

Initiation à la danse country Jaux samedi 4 juillet 2026.

Adresse : 117 Rue Charles Ladame

Ville : 60880 Jaux

Département : Oise

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Jaux

Initiation à la danse country

117 Rue Charles Ladame Jaux Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:30:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Envie de découvrir l’univers de la danse country dans une ambiance conviviale et chaleureuse ?

Pour fêter les 250 ans des Etats-Unis d’Amérique, la Médiathèque de Jaux vous invite à une initiation gratuite animée par l’association Cool Country !

Que vous soyez débutant ou simplement curieux, venez apprendre quelques pas de danse et partager un moment festif aux couleurs de l’Amérique !

️ Gratuit sur inscription
Renseignements et inscriptions auprès de la Médiathèque de Jaux.
Envie de découvrir l’univers de la danse country dans une ambiance conviviale et chaleureuse ?

Pour fêter les 250 ans des Etats-Unis d’Amérique, la Médiathèque de Jaux vous invite à une initiation gratuite animée par l’association Cool Country !

Que vous soyez débutant ou simplement curieux, venez apprendre quelques pas de danse et partager un moment festif aux couleurs de l’Amérique !

️ Gratuit sur inscription
Renseignements et inscriptions auprès de la Médiathèque de Jaux.   .

117 Rue Charles Ladame Jaux 60880 Oise Hauts-de-France +33 3 44 37 39 08  mediatheque@mairie-jaux.fr

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English :

Want to discover the world of country dance in a warm and friendly atmosphere?

To celebrate the 250th anniversary of the United States of America, the Jaux Media Library invites you to a free introductory session led by the Cool Country association!

? Whether you’re a beginner or just curious, come learn a few dance steps and share in a festive celebration with an American twist!

?? Free with registration
For more information and to register, contact the Jaux Media Library.

L’événement Initiation à la danse country Jaux a été mis à jour le 2026-06-17 par Compiègne Pierrefonds Tourisme

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