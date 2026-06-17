Jaux

Ciné-débat | Personne n’y comprend rien

Place Jacques Tati Jaux Oise

Tarif : 7.14 – 7.14 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 20:00:00

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

Ciné-débat et projection du documentaire, en présence de la Présidente d’Anticor Emma Taillefer.

Synopsis Une démocratie et une dictature. Une campagne présidentielle et de l’argent noir. Une guerre et des morts. Personne n’y comprend rien , se rassure Nicolas Sarkozy au sujet de ses liens avec le colonel Kadhafi. Alors que s’ouvre le procès de l’affaire des financements libyens, voici le film qui va enfin vous permettre de tout comprendre à l’un des scandales les plus retentissants de la Ve République.

Ciné-débat et projection du documentaire, en présence de la Présidente d’Anticor Emma Taillefer.

Synopsis Une démocratie et une dictature. Une campagne présidentielle et de l’argent noir. Une guerre et des morts. Personne n’y comprend rien , se rassure Nicolas Sarkozy au sujet de ses liens avec le colonel Kadhafi. Alors que s’ouvre le procès de l’affaire des financements libyens, voici le film qui va enfin vous permettre de tout comprendre à l’un des scandales les plus retentissants de la Ve République. .

Place Jacques Tati Jaux 60880 Oise Hauts-de-France contact@majestic-compiegne.fr

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English :

Film screening and discussion, with Anticor President Emma Taillefer in attendance.

Synopsis: A democracy and a dictatorship. A presidential campaign and slush funds. A war and deaths. “Nobody understands any of this,” Nicolas Sarkozy reassures himself regarding his ties to Colonel Gaddafi. As the trial in the Libyan funding case gets underway, here is the film that will finally allow you to understand everything about one of the most sensational scandals of the Fifth Republic.

L’événement Ciné-débat | Personne n’y comprend rien Jaux a été mis à jour le 2026-06-17 par Compiègne Pierrefonds Tourisme